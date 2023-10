Varennes remporte un trophée Otium de l’Association québécoise du loisir municipal pour son Portail bénévole

La Ville de Varennes a remporté un trophée Otium dans la catégorie « Soutien au bénévolat » des Prix Excellence de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) lors de la cérémonie qui avait lieu dans le cadre de la 24e Conférence annuelle du loisir municipal. Le Portail bénévole est une nouvelle plateforme révolutionnaire qui vise à faciliter la mise en relation entre les bénévoles et les associations et organismes locaux. Le prix a été remis par madame Pascale Côté, Directrice générale du sport, loisir et plein air au Ministère de l’Éducation du Québec.



« Je suis fier de nos équipes, qui ont innové et cherché de nouvelles idées afin de faciliter le bénévolat à Varennes. La création de ce portail est une première au Québec et nous espérons que le concept pourra s’étendre à plusieurs municipalités. Merci et félicitations à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette plateforme, en partageant leurs connaissances et leur expertise », a déclaré le maire Martin Damphousse.



Le Portail bénévole est une solution en ligne intuitive et conviviale qui permet aux citoyens d’explorer une multitude d’opportunités de bénévolat à Varennes. Grâce à un système de mise en correspondance avancé, quiconque peut désormais trouver facilement et rapidement des organismes correspondant à leurs intérêts, à leurs compétences et à leur disponibilité.



Vous êtes une municipalité et le concept vous intéresse ? Il est possible d’exporter le portail chez vous! Écrivez-nous à loisirs@ville.varennes.qc.ca pour les détails!