Un prix d’excellence pour le nouveau portail bénévole de Varennes

La création du nouveau portail de pairage de bénévoles de la Ville de Varennes a été a, à la fois salué et reconnu car la Ville a remporté un trophée Otium dans la catégorie « Soutien au bénévolat » des Prix Excellence de l’Association québécoise du loisir municipal lors de la cérémonie qui avait lieu dans le cadre de la 24e Conférence annuelle du loisir municipal qui se tenait récemment.

Le Portail bénévole est une solution en ligne intuitive et conviviale qui permet aux citoyens d’explorer une multitude d’opportunités de bénévolat à Varennes. Grâce à un système de mise en correspondance avancé, quiconque peut désormais trouver facilement et rapidement des organismes correspondant à leurs intérêts, à leurs compétences et à leur disponibilité.

Vous pouvez découvrir le Portail bénévole au www.benevole.ville.varennes.qc.ca





Sur la photo 𝐴𝑢𝑑𝑟𝑒𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑎𝑢, 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒, 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑒́𝑣𝑒́𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝐶𝑜̂𝑡𝑒́, 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡, 𝑙𝑜𝑖𝑠𝑖𝑟 𝑒𝑡 𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑎𝑢 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒̀𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝐸́𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑄𝑢𝑒́𝑏𝑒𝑐.