Mouvements routiers militaires dans la région de Montréal dans les prochains mois

Des détachements de quatre à six membres du régiment The Royal Canadian Hussars (RCH) effectueront des mouvements routiers miliaires dans la région de Montréal (Qc), les mardis en soirée, du 3 octobre 2023 au 30 avril 2024.



Lors de ces mouvements, les résidents de la région de Montréal pourraient voir des véhicules blindés tactiques de patrouille (VBTP) circuler sur les voies publiques. Des mouvements sont prévus pour l’ensemble des mardis soir, entre les mois d’octobre 2023 et d’avril 2024.



Aucune arme ni munition ne seront utilisés lors des entraînements et le bruit sera limité aux mouvements des véhicules. Ces déplacements permettront aux membres du RCH, notamment les chauffeurs, de s’entraîner et de maintenir leurs connaissances de la flotte.



Le RCH est un régiment de réserve de l’Armée du 34e Groupe-brigade du Canada et sera en charge des mouvements. Différents trajets sont prévus selon les dates. Ces déplacements de routine ne seront d’aucun danger pour la population.