GYM ÉLITYS, le rendez-vous santé de Varennes

Le GYM ÉLITYS de Varennes, récemment réaménagé et complètement modernisé, ouvrait ses portes au public samedi, le 16 septembre dernier. Un invité de marque, nul autre qu’Hugo Girard, l’homme fort du Québec et animateur d’émissions télévisuels, est venu y faire quelques exercices d’entraînement qui ne sont évidemment pas passés inaperçus. Même Martin Damphousse, maire de Varennes, s’est aussi rendu au gym pour constater les améliorations apportées aux espaces d’entraînement qui devient, en quelque sorte, le nouveau rendez-vous santé pour les gens de Varennes et de la région.



Gym moderne, Élitys offre une très grande salle d’entraînement, poids libres, espace cardio et tous les équipements modernes nécessaires à la remise en forme



Le centre de conditionnement physique offre une ambiance décontractée et chaleureuse. Dans un environnement harmonieux avec des aires ouvertes ensoleillées, une boutique de suppléments bien garnie et un bar santé rendront votre expérience agréable et gratifiante. Des entraîneurs qualifiés et un personnel sympathique et souriant sont sur place pour vous accueillir et vous conseiller afin d’atteindre vos objectifs.



Le Gym Élitys existe depuis plus de 17 ans. Il a été acquis en mai dernier par Yvan Gemme, coach professionnel depuis 6 ans. Une toute nouvelle image a été créée pour marquer cette nouvelle version du Gym Élitys. Une identité qui représente bien la personnalité imposante, mais combien gentille d’Yvan Gemme et de toute sa chaleureuse équipe qui invite la population à venir découvrir ou redécouvrir ses nouvelles installations d’entraînement dans une atmosphère conviviale. Les personnes intéressées par leur bien-être et leur santé peuvent obtenir plus d’informations en se rendant directement au gym, au 50 rue de la Gabelle ou sur la page Facebook du Gym Élitys.