Un ambitieux PTI de 633 millions $ à Longueuil

Le nouveau Programme triennal d’immobilisations 2024-2025-2026 (PTI) de Longueuil est fort ambitieux car il comprend près de 120 projets projetés sur les trois prochaines années représentant des investissements estimés de plus de 633 M$,

Dans les dépenses les plus significatives, près de 220 M$ en investissements sont prévus dès 2024 pour réaliser une centaine de projets.

Entre autres, 111 millions seront consacrés aux infrastructures routières, dont la réfection et les travaux d’asphaltage (54,1 M$), la modernisation des infrastructures d’aqueduc et d’égout (29,3 M$) et la mise à niveau de l’éclairage de rue et des feux de circulation (7,7 M$)

37 millions sont estimés pour les parcs et espaces verts. Ces sommes iront, par exemple, dans le réaménagement des boisés urbains et la plantation d’arbres (6,4 M$), le réaménagement d’aires de jeux pour enfants (3,5 M$), l’aménagement et la réfection de terrains sportifs (2,7 M$) ainsi que l’aménagement et la réfection des parcs-nature et riverains (2,5 M$) ;

20 millions sont aussi au menu pour la construction ou la rénovation de bâtiments, incluant des projets de rénovation majeure de la piscine Gendron (3,5 M$) et de l’Église St-Mark dans le pôle culturel (2 M$) ainsi que la poursuite des travaux de la piscine Olympia.

Le programme triennal d’immobilisation représente toujours les intentions d’investissement mais de nombreux impondérables viennent souvent modifier soit les plans ou les priorités car, bon an mal an, ce sont rarement plus de 50 % des projets du PTI qui sont complètement réalisés.