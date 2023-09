Varennes: Des organismes abasourdis, le maire abasourdi, lui aussi !

Le déménagement de certains organismes de Varennes dans le nouvel Espace des Bâtisseurs ne passe pas comme une lettre à la poste. Lundi le 11 septembre dernier, plus d’une cinquantaine de membres et de bénévoles de L’Impact, de la FADOQ, et de la Chaine d’amitié, entre autres, ont envahi la salle du conseil municipal pour se plaindre de la façon dont les choses ont été faites, parce qu’ils n’ont pas été impliqués dans le processus et en raison de la lourdeur du nouveau bail à signer.

Abasourdis

« Abasourdis » et disant avoir perdu confiance en la ville, en raison de ce lourd processus, l’organisme l’Impact a même décidé de recourir aux services d’un avocat. Celui-ci a d’ailleurs acheminé une missive à la ville pour indiquer que les activités offertes aux citoyens dans le cadre de leur programmation automnale, étaient tout simplement suspendues jusqu’à Noel et que la direction avait l’intention de demeurer au centre communautaire plutôt que de déménager dans le nouvel Espace des Bâtisseurs.

Le centre femmes Impact offre des activités pour briser l’isolement de toutes les femmes, sans distinction, au moyen d’échanges, d’entraide et d’éducation, pour favoriser le développement de leur autonomie et l’amélioration de leur vie.

Petit bureau

S’exprimant devant les élus, Jacqueline Meunier, vice-présidente du centre pour femmes l’Impact de Varennes a déploré les nombreux changements dans le processus et dans l’offre d’espaces de bureau offerte à son organisme, dans le nouveau bâtiment.

Autre intervenante à s’exprimer, Christiane Clavet, du Cercle des fermières de Varennes, un autre organisme qui doit déménager dans l’Espace des Bâtisseurs, s’est dit inquiète car elle doit signer un bail de 13 pages qui comprend de nombreuses clauses difficiles à comprendre!

Le maire Damphousse, abasourdi, lui aussi !

Si les représentants des organismes se sont dits abasourdis par le processus, le maire de Varennes, Martin Damphousse s’est dit, lui aussi déçu, voir abasourdi, d’avoir reçu une lettre d’avocats de la part d’organismes qui sont supportés depuis toujours pas la Ville.

« Je suis surpris. Ça fait pourtant longtemps que vous savez que vous alliez déménager dans le nouvel Espace. Ce n’est pas une surprise, on vous a toujours bien traité par la ville, il n’y a pas d’enjeu légal. En déménageant dans le nouvel Espace, nous vous en offrons beaucoup plus que ce que vous aviez avant; des cuisines, des espaces communs, des salles, etc. Mais vous avez décidé d’engager des avocats pour nous parler. Nous sommes surpris abasourdis et déçu » a dit le maire qui laisse tout de même la porte ouverte à une implication personnelle, s’il le faut, pour dénouer cet imbroglio car, répète-t-il, les organismes et les bénévoles de ces organismes sont une richesse pour la ville de Varennes.