Sainte-Julie : dernière édition du marché public le 21 septembre

La dernière édition du petit marché de Sainte-Julie se tiendra le 21 septembre, de 16 h à 19 h, au 550, boul. Saint-Joseph à Sainte-Julie. Venez déguster des produits frais dans une atmosphère animée!



Le petit marché de Sainte-Julie met en vedette des producteurs et des commerçants offrant des produits frais et diversifiés. Les marchands accueilleront les citoyens sous leur tente pour faire découvrir leurs produits, dont des fruits et légumes cultivés à Sainte-Julie, des fromages, divers types de viandes et volailles, des pains et des pâtisseries, des produits fins, des cidres et vins, etc.



Lors de cette édition, il y aura des prestations musicales de Titouaine et des jeux de société géants pour les enfants.



Les marchands présents :

– Ail Barbu

– Aliments FamilyCrops / PassionRecoltes

– Bar Laitier du Capitaine Maboule

– Broue Shop

– Brûlerie Mlle Café inc.

– Domaine Kildare

– Érablière Maurice Jeannotte

– Épicerie fine Les délices du Verger Érablière Normand Fontaine

– Ferme Floresterre

– Ferme Hortus

– Ferme Saute Mouton Et Le Banneton

– Ferme O’nature

– Fromagerie des Cantons

– Le Breton Gourmand

– Le Petit Maraîcher, fraises du producteur Anthony Desmarais

– Les argousiers Ste-Christine

– Les champignons maraîchers

– Les jardins du Grand-Côteau

– Lyoterra

– Maraîchers Ju-Lu

– Multi-ferme

– Pinotte & Cie

– Verger St-Marc

Pour plus d’information, consultez la page Facebook du petit marché de Sainte-Julie.