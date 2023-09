Les Varennois invités à participer à La Grande marche Pierre Lavoie 2023

Le conseil municipal de Varennes invite les citoyens à participer à La Grande marche encouragée par le Grand défi Pierre Lavoie le dimanche 15 octobre prochain dès 10 h au parc de la Commune. Organisé en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), cet événement est gratuit, rassembleur et ouvert à tous.



« Ensemble, faisons des pas de plus vers une communauté en pleine forme. Rejoignez-nous pour la Grande Marche Pierre Lavoie, votre participation est un gage de changement positif pour vous et votre famille. Marchons main dans la main vers un avenir plus sain. Venez nombreux ! », a déclaré le maire Martin Damphousse.



Un parcours de 5 km entraînera les marcheurs dans les sentiers du parc de la Commune et de la Frayère Saint-Charles. De magnifiques endroits naturels à découvrir à pied. Les marcheurs, qui sont invités à apporter leur bouteille d’eau, pourront effectuer le parcours à leur rythme, sans chrono. Le départ aura lieu à 11 h, au stationnement près du pavillon de commodités.



L’inscription gratuite sur le site Internet onmarche.com confère aux participants la chance de remporter l’un des 50 manteaux de grand marcheur. Toutes les personnes inscrites qui prendront part à l’activité recevront un foulard tubulaire à l’effigie de La Grande marche 2023 ainsi qu’une collation en fin de parcours.