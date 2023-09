Un Bouchervillois face aux guerres : première conférence d’histoire de la saison

La Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP) vous invite à sa première conférence de la saison qui permettra d’entendre le récit d’un Bouchervillois d’adoption, Jean-Paul Kozminski, franco-polonais qui a fui les guerres européennes et coloniales pour venir s’établir chez nous.

À la recherche de ses origines, du destin qui a marqué sa famille, Jean-Paul Kozminski raconte la résistance française, les camps de concentration, la guerre d’Algérie, les luttes anti-communistes de la Pologne, et la paix enfin trouvée à Boucherville en 1963.

Le conférencier invité, Jean-Paul Kozminski, est membre de la Légion Royale Canadienne, Filiale 266, Pierre-Boucher de Boucherville, groupe communautaire qui a à cœur l’implication citoyenne et le bénévolat. Passionné d’histoire, Jean-Paul Kozminski sait raconter avec candeur les faits marquants d’une vie souvent bouleversée.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, le mercredi 27 septembre à 19h30, à la salle Pierre-Viger de l’hôtel de ville de Boucherville, 500 rue Rivière-aux-Pins, Boucherville. Entrée : gratuite pour les membres de la SHIP, 10 $ pour les non-membres. Réservez dès maintenant en écrivant à : rivest60@gmail.com.