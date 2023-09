Des paniers de légumes calabrais pour 25 familles de Boucherville

C’était l’heure des récoltes aux jardins communautaires de Boucherville, il y a quelques jours pour Bruno Polito, ce maraicher d’origine Calabraise, qui a cultivé tout l’été son petit lopin de jardin à la manière calabraise soit en hauteur, avec des variétés de légumes en provenance de son pays.

Non seulement sa culture à l’italienne a été couronnée d’un beau succès mais Bruno a même décidé de faire profiter 25 familles de Boucherville, de ses zucchinis, aubergines, tomates, piments et fèves tellement son jardin a été productif.

« J’ai même numéroté mes gros zucchinis (les fameux bastone del cavallo) pour m’assurer qu’il y en ai pour tout le monde. Avec tous les légumes, je vais être en mesure de faire 25 paniers pour remette à autant de familles qui habitent dans mon secteur, à Boucherville ». Aubergines au parmesan, zucchinis grillés sur le BBQ, sauce tomate aux herbes et aux piments, en fait toutes les recettes seront excellentes tout comme l’idée de faire profiter 25 familles du fruit de l’agriculture calabraise en plein cœur de Boucherville.