Cohabitation entre chats : les secrets de l’harmonie

Les chats partagent nos maisons et nos cœurs depuis des siècles. Que vous envisagiez d’accueillir un nouvel ami félin ou que vos chats cohabitent difficilement, comprendre la dynamique de la cohabitation féline est essentiel.



Les éléments d’une bonne cohabitation



Soins vétérinaires

Les problèmes de santé peuvent entraîner des changements de comportement, il est donc crucial de répondre rapidement à tout problème médical et de rendre des visites régulières à votre vétérinaire.



Castration et stérilisation

Les chats non stérilisés sont plus susceptibles de présenter des comportements territoriaux et agressifs. Assurez-vous que tous les chats de la maison sont stérilisés pour réduire le risque de conflit.



Ressources séparées et abondantes

Le manque de ressources étant la raison principale de problème, assurez-vous qu’il y en ait suffisamment pour chaque chat. Il est recommandé d’avoir un bac à litière par chat plus un bac supplémentaire. Placez des bols de nourriture et d’eau à différents endroits pour éviter les altercations.



Fournir un enrichissement

Les chats ont besoin d’une stimulation mentale et physique pour rester heureux et réduire leur stress. Offrez des jouets, des griffoirs et des jeux interactifs pour garder vos minous occupés et éviter les conflits provoqués par l’ennui.



Fournir un espace vertical

Nos amis félins sont des grimpeurs naturels et se sentent souvent plus en sécurité lorsqu’ils ont accès à des espaces surélevés. L’installation d’arbres à chat, d’étagères ou de perchoirs de fenêtre peut offrir à vos chats plus de territoire et un sentiment de sécurité.



Renforcement positif

Lorsque vos chats interagissent pacifiquement ou partagent des espaces sans conflit, renforcez ces interactions positives en leur donnant des friandises.



Quand faut-il s’inquiéter ?



Comprendre le langage corporel félin est crucial dans la gestion de la cohabitation féline. Parfois, un simple jeu peut s’apparenter à une dispute mais plusieurs signes peuvent vous indiquer que le contexte reste ludique : les chats font des pauses durant la bataille, les rôles attaquant/attaqué s’inversent, les griffes ne sont pas sorties.



Au contraire, les signes d’agressivité ou de stress, tels que des sifflements, des grognements, des oreilles aplaties, des morsures ou un pelage gonflé, doivent être pris au sérieux. C’est toujours le même chat qui se fait attaquer ou poursuivre ? Des roulés-boulés surviennent ? C’est sûrement le signe d’une grosse mésentente. Si cela arrive, n’intervenez pas vous-même et préférez, par exemple, faire du bruit ou lancer un coussin proche d’eux pour stopper l’altercation.



Consulter un professionnel

Dans les cas graves de cohabitation difficile où les niveaux d’agressivité sont élevés, il peut être bénéfique de consulter intervenant en comportement félin. Il pourra vous donner des conseils personnalisés et des stratégies adaptées aux besoins spécifiques de vos chats.



Vous vous apprêtez à accueillir un nouveau chat ?



Introduction progressive

Lorsque vous introduisez un nouveau chat dans votre foyer, la clé est d’y aller doucement. Isoler le nouveau chat dans une pièce séparée pendant quelques jours lui permet de s’acclimater aux odeurs et aux sons de son nouvel environnement. Pendant ce temps, fournissez à chaque chat de la nourriture, de l’eau et des bacs à litière séparés.



Association positive

Présentez progressivement les chats grâce à l’échange d’odeurs. Vous pouvez y parvenir en frottant un chiffon doux sur un chat, puis en le plaçant près de la zone d’alimentation de l’autre chat, lui permettant ainsi d’associer l’odeur à quelque chose de positif (de la nourriture).



Réunions contrôlées

Lorsqu’il est temps pour les chats de se rencontrer face à face, faites-le dans un environnement contrôlé. Utilisez une barrière pour bébé pour leur permettre de se voir et de se sentir sans contact physique direct. Surveillez leurs réactions et assurez-vous que les réunions sont brèves et positives.





Pour finir, n’oubliez pas que chaque chat est un individu et que leurs interactions peuvent varier. Mais en suivant ces conseils et avec de la patience, vous pourrez offrir à vos chats un environnement des plus paisible.