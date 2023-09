Boucherville inaugure un nouveau sentier au parc du Boisé-du-Pays-Brûlé

Un nouveau sentier pour se balader en pleine nature tout en demeurant en ville a été inauguré mercredi dernier à Boucherville. Située dans le parc du Boisé-du-Pays-Brûlé, la promenade, tantôt recouverte d’une passerelle de bois, tantôt de gravier, s’étire sur une distance de 810 mètres et relie les rues Arthur-Dumouchel et Paul-Doyon. Elle traverse une importante végétation qui abrite une faune abondante ainsi que des marais et des marécages.

Ce nouveau sentier offrira un accès privilégié au parc du Boisé-du-Pays-Brûlé, un milieu naturel riche qui serait autrement difficilement accessible. Ses travaux d’aménagement terminés depuis juin dernier ont été réalisés dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal et grâce à un investissement de 540 000 $, dont 309 000 $ proviennent, à parts égales, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et du gouvernement du Québec.

Un boisé à grande valeur écologique

Faisant partie des plus vieux boisés de Boucherville et comportant une importante biodiversité répartie sur 14,24 hectares, le parc du Boisé-du-Pays-Brûlé est constitué de milieux humides qui représentent environ le cinquième de sa superficie. Ainsi, les marécages et les marais qui s’y trouvent offrent un refuge pour la rainette faux-grillon de l’Ouest, une espèce désignée menacée au Québec et au Canada. La forêt mature qui couvre la majeure partie du parc est constituée de 25 espèces d’arbres âgés de 40 à 70 ans.

Corridor écologique

Rappelons qu’en 2020, la Ville a acquis, avec l’aide financière du gouvernement du Québec et de la CMM, six lots de terrains (2,29 hectares) en périphérie portant la superficie totale du boisé à 14,24 hectares. « Cette consolidation a permis de lui conférer le rôle de corridor écologique, soit un passage qui relie des espaces naturels entre eux (ex. Boisé de la Futaie) », a souligné le maire Jean Martel.

« La Ville accorde une grande importance à la protection de l’environnement et des espèces vulnérables qui se trouvent au sein des milieux naturels. »