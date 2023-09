Sainte-Julie invite les citoyens à se prononcer au sujet de son offre d’activités culturelles et de la bibliothèque

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer la mise en ligne de deux nouvelles consultations citoyennes. Sur sa plateforme Sainte-Julie consulte, les résidents de Sainte-Julie sont invités à exprimer leurs idées et opinions concernant les offres d’activités culturelles et les services offerts par la bibliothèque de la Ville. Ces consultations se tiendront du 11 septembre au 1er octobre 2023.



Dans un premier temps, la population est encouragée à partager ses avis et à formuler des propositions sur divers aspects de la vie culturelle de la Ville, notamment les spectacles de Noël, les soirées dansantes en plein air, le Symposium Art et passion, ainsi que la place des activités culturelles au sein de la communauté.



Dans le cadre d’une autre consultation disponible sur la plateforme, les citoyens pourront également se prononcer sur les activités offertes à la bibliothèque municipale et signifier leurs besoins et intérêts envers les services offerts.



En répondant aux sondages sur la plateforme de consultation en ligne saintejulieconsulte.ca, cela permet aux élus et à l’administration municipale de recueillir les points de vue et les idées des citoyens sur de nombreux enjeux.



Les citoyens sont invités visiter le saintejulieconsulte.ca et à se connecter ou à se créer un compte en suivant la vidéo se trouvant à la page d’accueil. Une fois le compte créé ou après s’être connecté, les citoyens pourront accéder à l’ensemble des consultations.



« J’invite tous les citoyens à participer à ces consultations. Votre voix compte et elle nous permettra d’améliorer les activités culturelles de notre ville ainsi que l’offre de services de la bibliothèque. Je suis impatient de lire vos idées et vos suggestions », a conclu le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.