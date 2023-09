Un record de participation malgré la pluie pour les 30 km des rives de Boucherville

Même s’il y avait surtout de fortes odeurs de coureurs complètement mouillés, la pluie n’aura finalement pas arrêté les quelque 1800 participants (un nouveau record) des 30 kilomètres des rives de Boucherville, de participer aux différentes courses et marches qui étaient offertes dimanche dernier, dans le cadre de happening annuel toujours fort couru…et marché.

Parti vers 8 heures, les participants à la course de 30 kilomètres en bordure du fleuve St-Laurent entre Boucherville et Varennes, en ont eu pour leur argent car vers 9h30, le ciel s’est tout simplement vidé de toute son eau et les coureurs ont di conjuguer avec une seconde partie de parcours non seulement sur chaussée mouillée mais en étant complétement détrempés eux même.

Et non, la pluie ne les a pas empêchés de franchir le fil d’arrivée au pied du quai Yvon-Julien, coin Montarville et Marie-Victorin.

Malgré ces conditions climatiques parfois périlleuses aucun n’incident n’a été signalé et les différents gagnants des catégories en compétition, (les parcours sur piste cyclable de 1 km, 3 km, 5 km, 10 km, 15 km et 30 km soit à la marche ou à la course) ont reçu leur médaille au parc de la Mairie, en bordure de l’hôtel de Ville, parfois au sec, parfois sous le déluge !