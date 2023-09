Une rentrée toute en culture à Boucherville

La cloche de la rentrée scolaire a résonné fort la semaine dernière mais l’heure de la rentrée a aussi sonné dans la sphère culturelle de Boucherville.

Le mois de septembre signe le retour de nombreuses activités culturelles en salle. Plusieurs lieux de diffusion à travers la municipalité seront animés d’une multitude d’activités et d’événements gratuits ou à petits prix, et ce, pendant toute la saison. Les citoyens et les citoyennes auront de quoi satisfaire leur soif de culture : concerts uniques, soirées d’humour, spectacles intimistes, improvisation, conférences, rencontres, théâtre, activités jeunesse, et plus encore !

De la culture sous toutes ses formes, pour tous les goûts et tous les âges.

Plusieurs personnalités publiques provenant de divers horizons seront de passage à Boucherville cet automne : Béatrice Picard, Marie-Josée Longchamps, Stanley Péan, Nicola Ciccone, Alphé Gagné, Josée Bournival, Geneviève Pettersen, Simon Boulerice, Valérie Chevalier, Florence-Léa Siry, Dr François Reeves, Hélène Laurendeau et Dre Nadia Gagnier, entre autres.

Les jeunes ne seront pas en reste, puisqu’une série d’activités à caractère scientifique, artistique, musical, littéraire, gastronomique, ludique et même virtuel les attendent. Les activités d’animation à la bibliothèque lors des journées pédagogiques et le service d’aide aux devoirs pour adolescents seront également de retour.

Pour mieux faire connaitre toute la programmation automnale, la Ville de Boucherville a produit un carnet culturel 2023 qui a récemment été distribué mais on peut aussi le consulter en ligne au boucherville.ca/carnetculturel.

Billetterie

Pour plusieurs activités et événements, la réservation de billets ou de laissez-passer via la billetterie est requise. Toutes les séries de spectacles et de conférences s’y retrouvent.

Une prévente exclusive aux résidents de Boucherville a d’ailleurs eu lieu le 5 septembre dernier mais les non-résidents pourront également se procurer des billets et des laissez-passer afin d’assister aux activités offertes, mais à partir du 11 septembre à midi.