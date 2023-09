Dindes sauvages recherchent un appartement à Boucherville

Une douzaine de dindes sauvages s’apprêtaient à visiter des appartements derrière le centre multifonctionnel de Boucherville samedi dernier. Surement que la famille cherche à se trouver un nid douillet en prévision de la saison froide qui inévitablement nous arrivera dans une dizaine de semaines. Au moment où les volailles ont été aperçues, elles se dirigeaient vers la Coopérative de solidarité en habitation. Qui sait peut-être trouveront-elles une famille d’accueil avant la saison hivernale mais aussi avant l’Action de Grâce ou ce gros volatile est le repas officiel de cette fête !

Plus sérieusement, la présence d’une famille de 12 dindons sauvages en a surpris plusieurs en fin de semaine dernière alors que les volatiles se tenaient en bordure de la rue Jean-Deslauriers et du champ un peu plus au sud.

De plus en plus nombreux et présent dans le sud du Québec les dindons sauvages en milieu naturel et même urbain comme c’est le cas ici doivent être traités comme tous les animaux sauvages : il faut les observer à une distance sécuritaire. De façon générale, il n’est pas agressif. Il s’enfuira en vous voyant. Afin d’éviter le développement de comportements non désirés chez les dindons sauvages, il est recommandé de ne pas les nourrir, de nettoyer les graines tombées au sol sous les mangeoires pour oiseaux et d’adopter de saines pratiques pour les jardins et les champs agricoles. Si vous devez effaroucher un dindon sauvage, vous pouvez faire du bruit ou l’effrayer avec un chien en laisse ou un objet comme un parapluie.