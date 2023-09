Plus de 20 000 votes des citoyens pour définir la ville de Sainte-Julie de demain

Pas moins de 1 314 participants ont pris part à la deuxième phase de consultation dans le cadre de la planification stratégique 2023-2027 et les 11 proposition ainsi que les 10 questions ont généré plus de 20 000 votes afin d’aider à définir la ville de Sainte-Julie du futur.

Selon les votes des participants, les cinq priorités seraient : un Vieux-Village plus invitant; la création d’un fonds environnemental; un rabais pour accéder au parc national du Mont Saint-Bruno, une patinoire réfrigérée pour profiter de l’hiver malgré la météo; la collecte du bac noir aux trois semaines.

Les votes ont toutefois démontré que des propositions ne faisaient pas l’unanimité au sein de la population. Rappelons à ce sujet que l’adoption de la planification stratégique se fera cet automne par le conseil municipal, qui aura à trancher à la lumière des commentaires.

Plus en détail : 77 % des votants se disent plutôt ou totalement en accord de rendre le Vieux-Village plus invitant et ils accepteraient qu’un tronçon du boulevard Saint-Joseph soit piétonnier à certaines périodes et que la Ville offre des incitatifs à certains types de commerces pour s’établir dans ce secteur. Seulement 22 % se disent plutôt ou totalement en désaccord avec la proposition. (NDLR : il arrive que le total des pourcentages indiqués sur la plate-forme de vote n’égale pas 100 %.)

On constate aussi que 59 % des participants se disaient plutôt ou totalement en accord d’accepter une hausse de taxes d’une cent du 100 $ d’évaluation (ce qui équivaut à 40 $ de plus pour la maison moyenne de 406 430 $) pour la création d’un fonds environnemental de 500 000 $ par année visant à financer des initiatives vertes. D’un autre côté, 42 % sont pour leur part plutôt ou totalement en désaccord.

Parmi les choix qui divise un peu plus, notons que 47 % des votants se disent plutôt ou totalement en accord que les taxes municipales servent à financer un rabais de 10 $ par personne, pour tous les résidents de 18 ans et plus, pour un abonnement annuel adulte au parc national du Mont-Saint-Bruno (ce qui équivaut à 21 $ pour la maison moyenne de 406 430 $). Près de la moitié, 53 % sont plutôt ou totalement en désaccord.

Aussi, en prenant en considération qu’une patinoire réfrigérée couverte coûte environ 6 M$, 45 % des participants accepteraient une hausse de 1,5 % de plus que la hausse de taxes annuelle pour financer cette infrastructure sportive (ce qui équivaut à 45 $ par année pour la maison moyenne de 406 430 $), contre 54 % qui se disent plutôt ou totalement en désaccord.

Et finalement, 46 % des gens se disent plutôt ou totalement en accord que la collecte du bac noir soit effectuée aux trois semaines à l’année longue afin de réduire la quantité de GES produits par les camions et pour diminuer la quantité de déchets enfouis, en tenant compte des alternatives au bac noir (bac bleu, bac brun, déchets verts, etc.) Un peu plus de la moitié des répondants (54 %) est plutôt ou totalement en désaccord avec cette proposition.