N’oubliez pas votre permis!

Vous avez des rénovations à entreprendre bientôt ? Que ce soit pour une transformation, une reconstruction, une démolition, une modification, etc., il est important d’avoir votre permis avant de débuter.

Pour plus de détails, communiquez avec le Service de l’urbanisme et consultez le site Web 👇

https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/services-aux-citoyens/permis-et-reglementation#permis