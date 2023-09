Évitez l’urgence de l’hôpital Pierre-Boucher

Le CISSS de la Montérégie-Est demande à la population d’éviter les urgences de l’Hôpital Pierre-Boucher, de l’Hôpital Honoré-Mercier ainsi que de l’Hôtel-Dieu de Sorel pour tout problème de santé qui n’est pas critique en raison du fort achalandage.

D’autres options pour des problèmes de santé mineurs

Les personnes qui ne sont pas gravement blessées ou malades peuvent opter pour d’autres solutions comme Info-Santé 811, leur médecin de famille, leur pharmacien, le Guichet d’accès à la première ligne (GAP) pour les personnes n’ayant pas de médecin.

Pour obtenir des conseils sur les problèmes de santé pouvant être soignés à la maison, consultez le : /typo3conf/l10n/fr/rtehtmlarea/Resources/Private/Language/fr.locallang_accessibilityicons.xlf:external_link_new_window_altTextquebec.ca/sante/problemes-de-sante.

Pour connaître le meilleur endroit où consulter selon le problème de santé, consultez le : /typo3conf/l10n/fr/rtehtmlarea/Resources/Private/Language/fr.locallang_accessibilityicons.xlf:external_link_new_window_altTextgap.soinsvirtuels.gouv.qc.ca.

Toute personne ayant une situation critique et instable ne doit toutefois pas hésiter à se rendre à l’urgence. Le CISSS de la Montérégie-Est assure que les cas urgents seront pris en charge par ses équipes et remercie la population pour sa collaboration et sa courtoisie envers ses équipes.

À propos du CISSS de la Montérégie-Est

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est est un établissement public comptant 60 installations, dont trois hôpitaux, soit l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe et l’Hôtel-Dieu de Sorel à Sorel-Tracy.