Des sacs à dos radar pour la rentrée scolaire

Profitant de la rentrée scolaire, mercredi dernier, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation au partage de la route et cible particulièrement les passages pour piétons et les zones scolaires. Sur le thème « La sécurité routière, c’est mon affaire », cette campagne, concertée avec l’ensemble des villes de l’agglomération de Longueuil, soit Boucherville, Saint-Bruno, Brossard et Saint-Lambert, a pour but de rappeler que la sécurité sur nos routes est une responsabilité partagée entre tous les usagers, qu’ils soient piétons, cyclistes, automobilistes, motocyclistes ou camionneurs, avec un accent particulier sur les conductrices et conducteurs de véhicules légers et lourds, dont les conséquences des comportements problématiques sont beaucoup plus graves.

Une campagne de sensibilisation axée sur la sécurité aux abords des écoles

« La sécurité des déplacements actifs est l’un des dossiers prioritaires de notre équipe et cette campagne de sensibilisation du SPAL cadre parfaitement avec la vision que nous avons pour Longueuil, également partagée par notre corps de police : celle d’atteindre l’objectif « zéro décès et blessé grave» d’ici 2040. Une Politique de sécurisation des zones scolaires est d’ailleurs en cours d’élaboration avec les différents partenaires et sera annoncée prochainement, poursuivant ainsi le travail d’amélioration de nos infrastructures a précisé la présidente de l’agglomération de Longueuil et mairesse Catherine Fournier.

« Avec cette nouvelle campagne, le SPAL souhaite rappeler aux citoyennes et citoyens qu’ils ont un rôle à jouer pour rendre les routes plus sécuritaires en agissant avec prudence et respect. Bien que les usagers vulnérables doivent adopter des comportements favorisant leur propre sécurité, les automobilistes et conducteurs de camions doivent faire preuve d’une vigilance accrue, tout particulièrement à l’égard des cyclistes et des piétons. En cas d’accident, les usagers vulnérables subissent des conséquences beaucoup plus importantes et parfois tragiques » soutient Patrick Bélanger, directeur du SPAL.

Un radar de vitesse format « sac à dos » pour sensibiliser tous les usagers

Au cours des prochains jours, le SPAL assurera une présence active aux abords des écoles, mais aussi aux intersections achalandées des villes de l’agglomération afin d’informer et de sensibilise la population au sujet des règles à suivre. Des activités de « radar vivant », soit un panneau d’affichage de vitesse intégré à un sac à dos porté par un jeune, ainsi qu’une tournée des écoles seront également au programme.