Chaleur, travaux et qualité de l’eau incertaine forcent la fermeture de l’école De Mortagne à Boucherville

La chaleur accablante attendue aujourd’hui mardi (un ressenti de 40 degrés et plus) les importants travaux qui ont cour actuellement sur le site et le maintien de l’avis d’ébullition de l’eau maintenu dans le secteur pour plusieurs heures encore font en sorte que les élèves de l’école secondaire De Mortagne de Boucherville n’iront pas en classe aujourd’hui.

Les milliers de jeunes qui fréquentent l’école secondaire ont donc un congé forcé et, selon la direction de l’école, la situation sera réévaluée en fin de journée aujourd’hui car, pour l’heure, la météo prévue demain mercredi pourrait fort bien ressembler à celle d’aujourd’hui, mardi soit un mercure de plus de 30 degrés avec un humidex élevé.

De plus selon les plus récentes informations fournies lundi soir entre autres par la Ville de Boucherville, l’avis d’ébullition d’eau pourrait être maintenu pour une autre période de 48 heures donc celui-ci ne serait pas levé avant demain mercredi 17h. La situation est donc à suivre, entre autres sur la page Facebook de l’école De Mortagne.