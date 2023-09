Un projet de piste cyclable unidirectionnelle sur la rue Quevillon à Varennes

Parce qu’il semble bien que l’administration actuelle veuille améliorer l’offre de transport actif, un projet pilote de piste cyclable unidirectionnelle pourrait bien être implanté cet automne sur la rue Quevillon. L’objectif étant de rendre plus sécuritaire les déplacements tant pour les cyclistes que les piétons.

Répondant à un citoyen qui demandait plus de sécurité pour les cyclistes sur le boulevard René-Gauthier, le maire Martin Damphousse en a profité pour préciser au citoyen que les élus avaient justement dans le collimateur d’améliorer la situation sur cet important boulevard de 5,6 kilomètres qui ceinture une partie de la ville. Entre autres problématique, le stationnement permis en bordure du boulevard qui rend parfois le partage difficile, même lorsque l’hiver est venu.

Encore là le maire Damphousse s’est dit bien conscient de la situation. Il se questionne même sir la nécessité de maintenir deux voies de circulation automobile de chaque côté. Est-ce pensable de rétrécir ces voies pour améliorer et privilégier la mobilité active s’est interrogé à haute voix le maire. Quoi qu’il en soit, les nombreux projets en ce sens sont à l’étude et, en ce sens, le projet pilote implanté sur la rue Quevillon servira assurément de balises pour la suite des choses.