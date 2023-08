Quelles sont les activités de la Fondation Lajemmerais ?



Les réponses se trouvent sur le site Web de La Fondation Lajemmerais à : fondationlajemmerais.org et sur notre page Facebook.



Vous y trouverez toutes les informations concernant le Tirage annuel, le Souper spaghetti et de très belles photos illustrant le quotidien des résidents du Centre d’hébergement de Lajemmerais.



Pourquoi faire ces levées de fonds ?



Pour offrir du bonheur et des moments de plaisir aux 125 résidents du Centre et pour contrer leur isolement. Car l’amélioration de la qualité de vie de nos résidents nous tient à cœur et demeure notre priorité. C’est justement ce que les photos démontrent.



Merci de partager notre mission et de participer nombreux à nos activités de financement.