Concert de l’Orchestre philharmonique du Québec déplacé à l’église de Sainte-Julie

Malheureusement, en raison des fortes précipitations reçues au cours des dernières heures, le concert de l’Orchestre philharmonique du Québec avec Alexandre Da Costa prévu ce soir est déplacé à l’intérieur de l’église de Sainte-Julie située au 1686, rue Principale, Sainte-Julie.



Les portes ouvriront à 18 h et le principe du premier arrivé, premier servi sera appliqué. Le spectacle débutera à 19 h.



Il sera possible de se stationner au 550, boul. Saint-Joseph, dans les rues environnantes et au parc Jules-Choquet situé au 477 av. Jules-Choquet, Sainte-Julie. Les participants pourront également se stationner dans le stationnement incitatif et emprunter la ligne d’autobus 5. Consultez le site Web d’Exo pour connaître les horaires.