Financement de la police : Varennes et Ste-Julie demandent l’aide de Québec

Tout a un prix et la police aussi mais les 17 villes dont Varennes et Ste-Julie, qui sont liées

La Régie inter municipale de police Richelieu-Saint-Laurent crient à l’aide et demandent plus de support de Québec.

Lors de la dernière assemblée publique les élus de Varennes tout comme ceux de Ste-Julie d’ailleurs, ont adopté une résolution pour demander officiellement à rencontrer les ministres Laforest et Bonnardel ou les représentants des ministères de la sécurité publique et des affaires municipales du Québec.

La Régie a notifié un nouveau déséquilibre fiscal entre la contribution financière des 17 villes qui la composent et les villes desservies par la Sûreté du Québec.

La Régie constate, par exemple, que l’accès aux subventions par la ville de Montréal, pour faire face aux difficultés de recrutement, équivaut au salaire d’un policier sur deux.

Cela représente environ 45 millions de dollars par année et pendant cinq ans.

La Régie explique ne percevoir aucune subvention de fonctionnement pour l’aider dans ses opérations. En fait pour maintenir un service de police de niveau 2, celle-ci a besoin de financement autre que les quotes-parts défrayées par les villes de son territoire.

Pour le maire de Varennes, Martin Damphousse, qui est aussi actuellement président de l’Union des municipalités du Québec, il y a clairement un déséquilibre fiscal dans le cas du financement de la Régie qui, en parallèle, vit aussi des problèmes de recrutement.

La Régie reçoit annuellement quelque 130 000 appels (soit 365 par jour) qui se traduisent par 50,000 interventions. L’an dernier on comptait 330 employés dont 245 policiers à temps plein. Le budget 2022 était de 46,9 millions$ dont 39 millions provenaient des quote-parts des 17 municipalités desservies.