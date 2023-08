Une beau succès pour Varennes en fête

Mère nature doit aimer les pirates car dimanche dernier, sous un soleil éclatant et une température parfaite, le grand happening annuel « Varennes en fête » était de retour au parc de la Commune sous la thématique des pirates. Plusieurs milliers de varennois et même de nombreux citoyens des villes environnantes ont littéralement envahi le parc pour profiter des nombreuses activités offertes.

Le programme prévoyait effectivement une variété d’activités, telles que du mini-golf, du maquillage coloré et créatif, et de nombreux jeux gonflables et ateliers Les organisateurs ont profité de la fête pour souligner et célébrer l’anniversaire de Bourrasque, en début d’après-midi. A la fois le maire martin Damphousse et tous conseillers municipaux n’ont pas manqué de saluer la populaire mascotte qui a été vue à tous les événements du 350e anniversaire.

Parmi les activités proposées, un rallye GPS a entrainé les participants dans une chasse au trésor à travers le parc, une activité fort courue car le trésor des pirates était en jeu.

De nombreux kiosques offraient aussi à la fois information et activités notamment le service des incendies ainsi que la Régie de police qui dessert la Ville de Varennes.