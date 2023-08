Deux Julievillois se mettent à risque dans la nouvelle émission de Kim Rusk Couples en survie

Gérer en parallèle un travail et une famille recomposée est parfois une aventure en soi, mais Danny et Krystel ont décidé en plus de relever un défi extrême lancé par l’animatrice Kim Rusk dans sa nouvelle émission, Couple en survie, qui sera diffusée sur les ondes de Canal Vie dès le 23 août prochain à 20 h.

Dans cette nouvelle série documentaire, des couples seront projetés dans un environnement hostile et devront y survivre pendant 36 heures afin de tester la solidité de leur amour… et de leurs nerfs!

Les épreuves que tenteront de traverser les participants lors des six épisodes de 60 minutes ont été conçus sur mesure par un spécialiste en survie ainsi qu’une psychologue.

Au fil de ces aventures hors du commun, les deux professionnels ainsi que Kim Rusk apporteront leurs impressions, analyses et commentaires sur l’expérience vécue par chaque couple, notamment les deux Julievillois qui se retrouveront soudainement perdus en forêt en plein hiver… Certains participants de l’émission n’auront d’autres choix que de jouer le tout pour le tout!

Danny et Krystel se sont rencontrés il y a trois ans sur l’application Tinder et, seulement quelques semaines après, ils attendaient un enfant. Aujourd’hui, ils composent avec tous les défis d’une famille recomposée de trois enfants. Ensemble, ils feront face à une expérience de survie dans l’arrière-pays de Charlevoix, en plein hiver, et devront vivre une nuit pour le moins éprouvante!

L’épisode mettant en vedette le couple de Sainte-Julie est le troisième de la série et il sera pour sa part présenté le mercredi 6 septembre à 20 h sur les ondes de Canal Vie.