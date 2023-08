Les bassins de rétention secrets de Varennes

Dans le cadre du programme de mise à niveau des infrastructures municipales en matière d’assainissement des eaux usées, et dans le but de diminuer les déversements dans le fleuve en période de grande pluie, plusieurs bassins de rétention ont été aménagés sur le territoire de la Ville de Varennes sans que ceux-ci ne soient nécessairement visibles.

Deux bassins se situent aux abords des ateliers municipaux, un autre se trouve sous le côté jardin de la bibliothèque alors que deux autres ont a été aménagés sous le parc de la Commune et sous le parc du Souvenir.

Ces bassins permettent d’améliorer les performances environnementales de la Ville en plus d’éviter de surcharger les infrastructures et ainsi éviter un refoulement d’eaux usées lors de fortes pluies.

À la bibliothèque, des jardinières communautaires ont été aménagées auprès des bassins de rétention à l’attention des jeunes usagers, ajoutant un élément pédagogique et une prise en charge par les citoyens d’initiatives durables. Des végétaux indigènes ont été sélectionnés puisqu’ils nécessitent moins d’entretien, offrent de meilleures chances de survie et sont plus résistants aux maladies et plus robustes face au climat puisqu’ils sont adaptés aux conditions dans lesquelles ils se trouvent.