Dévoilement de la programmation 2023-2024: L’Orchestre philarmonique du Québec présentera trois concerts à Boucherville

C’est dans une ambiance franchement festive et dans un décor choisi (au port de plaisance de Longueuil) que l’Orchestre Philharmonique du Québec (anciennement Orchestre symphonique de Longueuil) et Alexandre Da Costa, son directeur artistique et chef attitré, ont dévoilé mardi soir dernier la programmation 2023-2024 de l’orchestre. Placée sous le thème RÉBELLION SYMPHONIQUE, cette 38e saison, la quatrième sous la direction du maestro Da Costa, verra artistes et artisans réaffirmer la mission de l’Orchestre de démocratiser et démystifier la musique classique, de l’aborder avec un regard neuf et de proposer des concerts musicaux de qualité optimale, accessibles à tous les publics.

La saison s’ouvrira avec le concert LA 9e DE BEETHOVEN, DE HAÏTI À JÉRUSALEM, le 1er octobre 2023. Pour l’occasion, l’orchestre interprétera la grande symphonie chorale de Beethoven. Chantée en français, en innu, en anglais et en hébreu, elle sera ponctuée de morceaux d’opéra, gospel, jazz et rock livrés par divers artistes invités, dont Yama Laurent, Sharon Azrieli, Shauit et Brenden Friesen, accompagnés par plusieurs choristes gospel.



La série se poursuit en décembre avec le CONCERT DE NOËL AVEC COMME INVITÉ SPÉCIAL ROCH VOISINE, où se côtoieront des classiques tels que Le Lac des cygnes de Tchaïkovski et diverses chansons populaires de Noël. Ce spectacle est présenté en tournée et s’arrêtera à Laval, Saint-Jean-sur-Richelieu, Longueuil et Mont-Tremblant. LA PASSION SELON SAINT MATTHIEU – VERSION 2.0 suit en mars, où brilleront La Bronze et Victor Valdez, alors que Rita Baga (oui, oui Rita Baga) endossera le rôle de soliste et de narratrice. Puis, place à la fiesta avec CINCO DE MAYO, sous la direction d’un chef invité, le Mexicain Miguel Salmon Del Real. Dans cette nouvelle mouture de ce concert convivial, le public pourra applaudir les solistes Alexandre Da Costa, au violon, les chanteurs Victor Valdez et Antonio Figueroa. Ce dernier sera d’ailleurs accompagné par les Mariachi Figueroa pour l’occasion.

Finalement, l’orchestre clôture la saison avec UN HOMMAGE À ENNIO MORRICONE, le 9 juin 2024, alors que l’OPDQ célébrera le compositeur italien, l’un des plus influents des dernières décennies. À l’exception du concert de Noël, LES GRANDS CONCERTS sont présentés au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal.

Série STRADIVARIUS

Le 15 octobre, place à STRADIVARIUS BAROCK SYMPHONIQUE au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à Boucherville, une expérience qui s’approprie et revisite la musique de compositeurs ayant vécu au temps de Louis XIV avec la participation du trio jazz Stradivaria ! Cette série se poursuit avec un spectacle « découverte » en compagnie de l’Orchestre et du soliste King Melrose : WOLFGANG VS ELVIS. À l’affiche le 21 avril 2024 au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à Boucherville. La tournée se clôturera avec BRAHMS RÉINVENTÉ le 24 mai 2024. Présenté en soirée, ce concert sera donné sous les chandelles à l’église Sainte-Famille à Boucherville, et l’on pourra apprécier la Symphonie no 1 et la Sonate no 3 du célèbre compositeur allemand.

HORS SÉRIE

Par ailleurs le 5 novembre 2023, la Maison symphonique accueille le concert GINO VANNELLI SYMPHONIQUE – MON ITALIE À MOI, alors que l’Orchestre, sous la direction d’Alexandre Da Costa, exécutera des œuvres de Tchaïkovski et Francesca da Rimini, ainsi que diverses pièces phares du répertoire de Gino Vannelli qui effectue un grand retour à Montréal !

Série JEUNESSE

Poursuivant sa mission de démocratiser la musique classique auprès de tous les publics, l’Orchestre Philharmonique du Québec présente sa SÉRIE JEUNESSE – CONCERT DU PRINTEMPS de la FONDATION FAMILLE LE BLANC. Ainsi, le 12 mai 2024, sur la scène de la Maison symphonique, se tiendra un concert avec la participation d’une chorale de 500 élèves du primaire provenant de plusieurs centres de services scolaires de la Montérégie ! Aussi, les MATINÉES SCOLAIRES, offertes aux élèves du primaire et du secondaire de la grande région métropolitaine, se poursuivent à la Salle Pratt & Whitney Canada à Longueuil avec la présentation des spectacles, LE MONDE FANTASTIQUE en décembre 2023 et LE MONDE MERVEILLEUX, en avril 2024.

Enfin, à la demande du Brésil et à la suite du succès de son précédent voyage, l’Orchestre Philharmonique du Québec sera de nouveau en tournée en Amérique du Sud en 2024. Tous les détails pour l’achat de billets sur le site de l’orchestre www.philarmonique.quebec