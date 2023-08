Les élus de Varennes soulignent les 20 ans de complicité avec leur directeur général

Parce qu’entre autres, il forme, avec le maire Martin Damphousse, un tandem redoutable, les élus de Varennes ont tenu, lundi soir dernier à rendre hommage au directeur général de la Ville, Sébastien Roy qui œuvre dans l’appareil municipal depuis maintenant 20 ans.

Monsieur Roy est entré en poste à la Ville de Varennes en 2003, à la corporation de développement économique. Après un passage à la direction de l’urbanisme, il est passé à la direction générale et en 2010 les élus le choisissaient pour occuper le poste de directeur général de la Ville.

Sébastien Roy aura considérablement contribué à bâtir la ville de Varennes d’aujourd’hui en étant continuellement impliqué dans tous les dossiers de développement économique. Il n’est pas étranger non plus à la venue de quelques entreprises d’envergures, que ce soit Jean Coutu, Costco ou Amazon, entre autres.

Lors de l’hommage rendu à M Roy le maire Martin Damphousse a vanté les qualités de rassembleur de son directeur général en souhaitant qu’il demeure en poste encore longtemps pour poursuivre la belle croissance que connait Varennes.