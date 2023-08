5,3 M$ pour déneiger les secteurs est, ouest et sud de Boucherville

La Ville a accordé trois contrats de déneigement d’une durée de trois ans, jusqu’en juin 2026, qui totalisent la somme de 5 342 507 $. Ils incluent le déblaiement des rues, des arrêts d’autobus et des bornes-fontaines des secteurs est, ouest et sud.

Les contrats accordés à Matériaux Paysagers Savaria ltée (secteur est pour 2 310 963, et sud pour 996 315 $) et à Pier-Teck Construction inc. (secteur ouest pour 2 035 229 $) prévoient une augmentation de 5 % des coûts si plus de 231 cm de neige ont été enregistrés au cours d’une même saison hivernale. Ils sont également sujets à une augmentation selon la clause d’ajustement du prix du carburant.