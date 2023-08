Planification stratégique 2023-2027 – les citoyens de Sainte-Julie sont invités à participer à la deuxième consultation en ligne

La Ville de Sainte-Julie annonce le lancement de sa deuxième phase de consultation citoyenne dans le cadre de sa démarche de planification stratégique 2023-2027. Cette deuxième consultation fait suite à la première étape, qui s’est déroulée en juin dernier, où plus de 1 000 citoyens se sont prononcés sur leur vision de la Ville.



Afin de prioriser les projets à mettre de l’avant dans les prochaines années, la Ville a inclus 7 propositions et 10 questions à la consultation, qui ne prennent que quelques minutes à répondre. Les citoyens qui le désirent peuvent également ajouter des propositions qui viendront bonifier l’exercice. Les thèmes abordés sont variés, traitant notamment de sécurité dans les zones scolaires, attractivité du Vieux-Village, accès au parc du Mont-Saint-Bruno, construction d’une patinoire couverte réfrigérée, création d’un fonds environnemental, utilisation des plateaux sportifs par les organismes jeunesse et collecte des matières résiduelles.



« La contribution des citoyens est essentielle pour définir les priorités de notre Ville et façonner son avenir. Pour les membres du conseil municipal et moi-même, il est important de tenir compte de leurs idées et préoccupations. J’invite toutes les Julievilloises et tous les Julievillois à répondre à cette deuxième étape de consultation et à inviter leurs voisins et amis à le faire également », a précisé Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



Les citoyens qui ont participé à la première consultation et ceux qui n’auraient pas encore eu la chance de le faire sont invités à se connecter au site saintejulieconsulte.ca et à répondre aux différentes propositions et questions d’ici le 4 septembre 2023. Les citoyens qui ont besoin de soutien afin de se créer un compte sont invités à contacter la Ville au 450 922-7111.



Rappelons que l’exercice de planification stratégique s’effectue en trois étapes importantes. La première, le diagnostic, s’est déroulée en juin dernier. Les citoyens, les employés municipaux, les partenaires, les commerçants et les industries ont aussi été consultés afin de réaliser le portrait de la Ville. Par la suite, cette deuxième consultation se tiendra jusqu’au 4 septembre afin de choisir les projets à prioriser. Finalement, la planification stratégique sera adoptée à l’automne 2023 par le conseil municipal après une validation du contenu auprès de la population. Le processus est coordonné par un comité de pilotage, composé d’élus et de gestionnaires municipaux. Pour de plus amples informations sur la planification stratégique 2023-2027, les citoyens sont invités à consulter le site Web de la Ville de Sainte-Julie.