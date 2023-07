Belles performances des athlètes de l’école Kazoku karaté de Ste-Julie

Encore une fois cette année les karatékas de Kazoku Karaté de Ste-Julie ont brillé au championnat canadien qui se déroulait à Laval du 7 au 9 juillet. 10 athlètes de Kazoku Karaté, ont pris part à l’évènement. Durant ces trois jours de compétitions ils ont su démontrer leur persévérance, leur travail acharné et l’amour qu’ils portent à leur sport, et ce, en étant guidé par leur entraineure Kim Charest, qui est aussi entraineure de l’équipe du Québec.

Une belle fin de semaine de championnat remplie d’émotions et de belles performances dont 5 médailles : Elric beaudoin 2e place en kata U21, Noa Bergeron 2e place en kata Sénior, Loïc Cloutier 1ere place en combat U21 et Louis-Félix Deschamps qui s’est mérité 2 médailles : 2e place en kata et 3e place en combat 16-17 ans. Ces quatre athlètes d’exception méritent donc leur place pour les championnats panaméricains qui auront lieu à la fin du mois d’août au Chili pour les athlètes de niveau junior.