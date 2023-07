Mise à jour des cellulaires : augmentation des appels logés par erreur au 911

La mise à jour des cellulaires iPhone et Android, disponible depuis avril 2023, pourrait être à l’origine d’une importante hausse d’appels involontaires logés au centre d’urgence 911. En effet, selon les données recensées par la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, le nombre d’appels à traiter aurait augmenté de 40 % en moyenne depuis avril.



Les appels accidentels surviendraient lorsque les téléphones cellulaires sont placés dans une poche ou un sac en mouvement. La vibration activerait la fonction « Détection d’accident » et un appel serait automatiquement transmis au 911.



Les conséquences de ces appels sont importantes. Ils amènent, entre autres, une surcharge sur les lignes des répartiteurs.trices et pourraient causer des délais de réponse aux appels d’urgence fondés.



Afin de réduire le nombre d’appels erronés, la Régie demande aux citoyens de désactiver la fonction « Détection d’accident » dans les réglages de leur appareil.





Pour désactiver la fonction « Détection d’accident »

Appareils Android :



o Dans « Réglages », cliquez sur « Sécurité et urgence »

o Désactivez l’option « SOS d’urgence »



Appareils iPhone :



o Dans « Réglages », cliquez sur « Urgence SOS »

o Désactivez les différentes options disponibles



Quoi faire si on appelle le 911 par erreur ?



Surtout, ne raccrochez pas. Informez simplement les préposés aux télécommunications qu’il s’agit d’une fausse alarme. Et si vous raccrochez par inadvertance, le centre d’urgence vous rappellera afin de s’assurer que vous n’êtes pas en danger. Si vous avez raccroché et qu’un numéro masqué vous rappelle, il est important de prendre l’appel.