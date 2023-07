C’est la Semaine nationale de prévention de la noyade

Une fois de plus, la Ville de Boucherville s’associe avec la Société de sauvetage du Québec en tant qu’ambassadrice de la Semaine nationale de prévention de la noyade. Du 16 au 22 juillet, plusieurs activités de sensibilisation sont prévues afin de conscientiser les citoyens face aux dangers sur l’eau, dans l’eau et près de l’eau, ainsi qu’à l’adoption de comportements sécuritaires.



Sous le thème de La noyade est évitable, des activités animées par les sauveteurs auront lieu chaque jour aux piscines du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier et Paul-VI. Jeu-questionnaire, kiosque d’information sur la sécurité entourant les piscines résidentielles ainsi que sur le rôle et la responsabilité des parents dans la supervision des enfants, démonstration d’une chute accidentelle, activité Nager pour survivre et plus encore.



La Ville de Boucherville invite les citoyens à consulter ses réseaux sociaux tout au long de cette semaine spéciale pour y découvrir différents messages de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent en apprendre davantage sur les bonnes pratiques à adopter près des plans d’eau peuvent également consulter le site Web de la Ville au boucherville.ca/prevention-noyade ou celui de la Société de sauvetage du Québec au sauvetage.qc.ca.



La plupart des noyades sont dues à un manque de vigilance, de connaissance, ou encore à de la négligence. La Ville promeut l’adoption de comportements sécuritaires, que ce soit aux abords des piscines ou lors des sorties nautiques.



Devenir sauveteur ou moniteur

Le gouvernement du Québec offre gratuitement les formations de surveillants-sauveteurs et de moniteurs aquatiques afin d’attirer plus de candidats et de candidates !