Gaspard Brasserie: Une nouvelle micro brasserie à Boucherville

Les gens de Boucherville et de la région ont droit à une nouvelle offre de services en termes de micro brasserie avec l’ouverture, il y a deux semaines, de Gaspard Brasserie au 280 boulevard Fort St-Louis.

Pour l’un des propriétaires, Mathieu Roy il s’agit de la réalisation d’un rêve. « Olivier Leblanc (L’autre proprio) et moi sommes des amis depuis maintenant 20 ans, quand on s’est rencontré en travaillant ensemble au Canadian Tire de Boucherville. En fait, nous avons grandi à Boucherville et j’y habite toujours. Notre projet dont l’investissement touche le million de dollars a eu le soutien de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud dans le cadre du projet d’aide aux petites entreprises touristiques (PAPETU), orchestré par la Fédération des chambres de commerce du Québec et le Réseau des SADC et CAE. Nous croyons vraiment que notre offre se démarque compte tenu de l’ambiance unique de la brasserie (qui peut accueillir 90 clients) ainsi que de l’accord entre nos bières et notre cuisine » précise Mathieu Roy.

