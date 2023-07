Le restaurant Edward Smoked Meat retire ses publicités des plateformes Meta et appelle au boycottage

Le restaurant Edward Smoked Meat, une bannière spécialisée dans la viande fumée et autres plats gourmets situés dans les villes de Saint-Bruno-de-Montarville et Boucherville, a annoncé qu’il retirerait ses publicités payantes des plateformes Meta (anciennement Facebook) et Google, en réponse aux menaces perpétrées à l’encontre des médias canadiens. Edward Smoked Meat exhorte également tous les restaurateurs à se joindre à leur initiative en boycottant ces plateformes.

« En lien avec l’adoption de la loi C-18, nous sommes témoins d’une série d’attaques contre les médias canadiens, ce qui compromet leur intégrité, leur indépendance et leur capacité à fournir une information fiable à la population, en refusant de se plier aux lois canadiennes et à négocier de bonne foi une redistribution juste des revenus publicitaires et d’un investissement dans les salles de nouvelles canadiennes. Ces menaces portent atteinte à la liberté de la presse, l’un des piliers fondamentaux de notre société démocratique. »

« En tant qu’entreprise responsable et engagée, Edward Smoked Meat estime qu’il est de son devoir de prendre position et de soutenir les médias canadiens, et la lutte du gouvernement à faire respecter les lois envers ces géants du web. Ces entreprises engendrent des profits mirobolants depuis tant d’années, et veulent maintenant nous prendre en otage et comme exemple pour le reste de la planète. Nous devons nous montrer très fort. Par conséquent, nous avons pris la décision de retirer nos publicités payantes des plateformes Meta et Google, aussi petit que nous puissions peser dans la balance!

Nous sommes conscients que la publicité est un outil puissant pour atteindre nos clients, mais nous croyons fermement que la solidarité envers les médias canadiens est d’une importance primordiale en cette période critique. En retirant nos publicités de ces plateformes, nous souhaitons exprimer notre désaccord face aux attaques perpétrées contre les médias et encourager d’autres restaurateurs à faire de même.

Nous appelons tous les acteurs de l’industrie de la restauration à se joindre à notre boycotte des plateformes Meta et Google. En agissant ensemble, nous pouvons envoyer un message clair : nous soutenons les médias canadiens et nous refusons de permettre que des menaces les empêchent de remplir leur rôle essentiel au sein de notre société.

Les employés et dirigeants d’Edward Smoked Meat tiennent à remercier chaleureusement sa clientèle pour son soutien indéfectible et l’encourage à rester informée en consultant les médias canadiens de confiance. Nous continuerons de promouvoir la liberté de la presse et de défendre les valeurs qui sont au cœur de notre nation », déclare Pierre-Luc Lavoie, propriétaire.