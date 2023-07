Longueuil embauche une conseillère scientifique

Julie-Maude Normandin, la nouvelle conseillère scientifique en chef de Longueuil est entrée en poste il y a une semaine. La candidate retenue parmi une centaine de postulants a déjà mené plusieurs projets de recherche en collaboration avec des municipalités. Sur la page Linkedin, la nouvelle conseillère scientifique, diplômée de l’ENAP, se décrit ainsi : « Spécialiste en analyse des enjeux urbains complexes, de la gestion de crises et de la résilience. Mes projets de recherche sur le rétablissement post-crise des organisations, des municipalités et de la population; les moyens pour améliorer les interactions sociales à l’échelle des quartiers ainsi que les interdépendances entre les politiques publiques. J’ai un intérêt particulier pour les approches collaboratives et participatives en recherche »

A Longueuil, le mandat de la conseillère scientifique en chef vise à favoriser la culture de collecte des données pour l’ensemble des directions de la Ville, dans le but d’accroître l’efficacité et la transparence de l’appareil municipal par la production de données, tout en permettant de mieux vulgariser les enjeux, en faisant le lien avec le milieu de la recherche.