Feu vert à la construction d’une nouvelle école au parc de Normandie

C’est officiel, la Ville de Boucherville cèdera une partie du parc Normandie au Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) pour y construire une nouvelle école primaire. Un projet de règlement a été adopté pour également modifier le zonage dans ce secteur.

La nouvelle école de deux étages aura une capacité d’accueil de seize classes. Elle sera située rue de Rouen à l’intersection de la rue de Saint-Malo. La superficie de parc qui sera donnée au CSSP est de 16 %.

Une obligation

Rappelons que selon la Loi sur l’instruction publique, la Ville de Boucherville a l’obligation de céder un terrain au centre de services scolaire pour permettre la construction d’une nouvelle école. Selon la planification des besoins d’espace du CSSP, il manquera à Boucherville, dans les prochaines années, quarante-trois classes. Deux nouveaux établissements (en plus de la reconstruction de l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine) doivent être construits et localisés au sud du boulevard de Mortagne, puisque ce secteur n’est desservi par aucune école publique. Pour le moment, le ministère de l’Éducation a autorisé la construction d’une école primaire.

Différents sites potentiels ont été examinés depuis mars 2020. Or, mis à part le secteur du centre multifonctionnel où l’autre école primaire de 24 classes sera bâtie plus tard, aucun des terrains vacants ne répondait aux critères, car ils comportent des milieux humides ainsi que des habitats de la rainette faux-grillon de l’Ouest, une espèce menacée et protégée.

Une consultation publique sera tenue le 28 août prochain à l’hôtel de ville.