Des chercheurs universitaires confirment le mauvais état des berges entre Varennes et Contrecoeur

Le comité pour la protection des berges du St-Laurent recevait récemment des chercheurs de l’Université Laval qui, au cours d’une soirée de rencontre et de présentation ont présenté leurs travaux et résultats de recherche. Plus d’une cinquantaine de participants de Contrecœur, Verchères et de Varennes étaient fort attentifs au constat dressé par les chercheurs au sujet berges du Saint-Laurent dans ces trois municipalités

Jean-François Bernier, chercheur au département de géographie de l’Université Laval, ainsi que Sydney Meury, professionnel de la recherche, ont exposé la démarche et les faits saillants d’une étude publiée en 2020 sur la caractérisation des berges du Saint-Laurent. Patrick Lajeunesse professeur chercheur au Département de géographie de l’Université Laval, était également présent à cette rencontre.

Les facteurs de contrôle issus de la pression humaine (batillage, gestion des débits, aménagements de la voie navigable, etc.) semblent dominer sur ceux d’origine naturelle, tel qu’on peut lire dans les faits saillants du rapport final de 2020 sur la caractérisation des berges de la partie fluviale du Saint-Laurent. Récemment le gouvernement fédéral, bien au fait de la problématique de l’érosion des berges dans ce secteur a indiqué vouloir créer un comité de surveillance mais pour l’heure aucune mesure concrète n’a encore été annoncée.