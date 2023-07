Environ 1500 Bouchervillois ont fêté le Canada

Malgré une température tristounette, environ 1500 personnes ont pris part aux festivités de la Fête du Canada le 1 juillet dernier au parc Vincent-d’Indy ainsi qu’au centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à Boucherville.

Comme à l’habitude, c’est la Légion Royale canadienne, succursale 266 Pierre-Boucher, qui a organisé la fête qui a attiré de nombreuses familles avec leurs enfants. Il faut dire que sur place, il y avait plusieurs jeux pour les amuser, et une populaire distribution de hot-dogs assurée par les Chevaliers de Colomb. L’Ambulance Saint-Jean, la Société d’Histoire des Îles Percées, les Cadets 750 L’Escaut et l’Escadron 711 Pierre-Boucher étaient aussi représentés.

Lors de la partie protocolaire de l’événement, Dominic Lévesque, président-directeur général de Liberté & Associés, a reçu le titre de Personnalité de l’Année à Boucherville. Quatre bénévoles ont également été honorés : Michèle Bernier, membre du Comité d’Entraide de Boucherville depuis 10 ans; Josline Boisjoly, très dévouée Filles d’Isabelle; Sylvain Crousset, président des Scouts Saint-Louis de Boucherville depuis 30 ans; et Richard Dufour très impliqué au Centre d’Action Bénévole (CABB), s’occupant de la distribution des denrées recueillies dans divers commerces.

Quatre élèves du secondaire sélectionnés par François Desmarais, enseignant et conseiller municipal, ont aussi eu droit à des reconnaissances et à une bourse de 100 $. Adailia Pépin-Nicol et Jérémie Hallée ont été honorés pour leurs excellents résultats académiques alors que le Prix John Hendrie en histoire a été décerné à Ariane Journault-Vadnais et à Gabryel Gallant.

L’activité a pris fin avec le partage d’un gâteau aux couleurs de l’unifolié.