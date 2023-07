Boucherville: Les berges du fleuve ne sont pas « une poubelle »

C’est à se demander si les visiteurs du parc des voiles de Boucherville et des berges du fleuve à proximité sont un tant soit peu conscient de l’environnement et de leur responsabilité de ‘se ramasser’ car il y a quelques semaines ce sont pas moins de 688 kilos de déchets et de détritus de tout acabit qui ont été ramassés par l’Organisation bleue et par environ 45 employés de l’entreprise bouchervilloise d’emballage « Carrousel dans le cadre de ce qui s’est avéré la plus importante opération de nettoyage de berges de 2023. En trois heures seulement plus de 200 bouteilles de plastique ont été ramassées, au moins une centaine de canettes, de trop nombreux plats et tasses de styromousse, près de 300 emballages et plusieurs sacs de débris de construction.

Certes il manque peut-être des poubelles ou même des affiches d’interdiction de jeter des déchets mais la montagne de débris ramassé démontre trop bien ou trop mal l’insouciance de bien des visiteurs.

D’ailleurs lors du passage de La Relève la semaine dernière dans le même secteur, rien ou presque n’avait changé car de nombreux détritus jonchaient les lieux alors que les gens viennent y luncher mais abandonnent sur place bouteilles et plats vides.

En plus de ramasser tous ces déchets, les bénévoles sur place en ont profité pour sensibiliser les visiteurs pour que ceux-ci comprennent que ni le fleuve ni les berges du St-Laurent ne sont un dépotoir à ciel ouvert.

Chez Carrousel, La présidente, la bouchervilloise Brigitte Jalbert, tout comme l’ensemble de ses équipes caressaient depuis longtemps l’idée de réaliser un nettoyage de berge. Les employés voulaient du même coup, signifier à tous l’importance de poser le bon geste autant dans le choix d’emballage et en fin de vie celui-ci.

Et le grand coup de balai réalisé sur les berges du fleuve dans le secteur est de Boucherville n’est pas un événement isolé et unique car un autre nettoyage des berges est planifié à l’île d’Orléans au cours des prochaines semaines.

L’entreprise d’emballage Carrousel fait aussi sa part pour donner un coup de pouce à la nature car on a récemment créé un département dédié au développement durable, le

Centre Éco-Innov, un lieu d’échanges et de partage pour développer les connaissances, favoriser les bonnes pratiques, promouvoir des solutions saines, inspirées des stratégies d’économie circulaire afin d’emballer juste et mieux.