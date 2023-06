Le Comité d’Action Féministe de l’agglomération manifeste pour plus de logements sociaux

C’est sous le thème de « Où sont les logements sociaux? Je ne vois que des condos! » que des membres du Comité d’Action Féministe de l’agglomération de Longueuil ont manifesté leur mécontentement mardi dernier à Longueuil en dressant un campement temporaire dans le parc St-Mark et demandent que Québec finance adéquatement les villes, pour qu’à Longueuil comme ailleurs, pour qu’ultimement il se construise sur le territoire suffisamment de logements sociaux pour répondre à la demande.

Actuellement, et depuis 3 ans, à Longueuil comme ailleurs dans l’agglomération, les taux d’inoccupation sont très faibles. Or, la situation des ménages locataires ne s’améliore pas. Malheureusement, les femmes locataires subissent davantage les contrecoups de la crise du logement, notamment puisque leurs revenus moyens sont encore inférieurs à ceux des hommes.

Ce sont présentement près de 2000 ménages, à Longueuil seulement, qui sont en attente d’un HLM, sans parler des 4 355 femmes locataires qui ont des besoins impérieux de logements.