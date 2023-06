Une semaine sans voiture à l’école Les Jeunes Découvreurs

Aller conduire et chercher les enfants à l’école en voiture, chaque jour, durant les six années du primaire, ça fait beaucoup de déplacements au final. À l’heure de la motorisation du transport scolaire, l’école Les Jeunes Découvreurs, à Boucherville, veut changer cette tendance. Le conseil d’établissement a organisé une semaine dédiée à promouvoir les modes de transport actifs auprès des enfants et de leurs parents qui a « marché » du 12 au 16 juin.

« Tous les matins, nous avons encouragé les familles à opter pour des moyens de transport durables, tels que la marche, le vélo, la trottinette et les transports en commun. Nos généreux parents bénévoles ont distribué des coupons de tirage pour chaque trajet réalisé de manière active », explique Cindy Leclerc, parent bénévole et membre du conseil d’établissement.

Parents et écoliers ont pris part à cette initiative, ainsi que le Service de police de l’agglomération de Longueuil qui a collaboré à une activité spéciale. « Les policiers ont organisé un « radar vivant » qui a permis aux enfants de participer à une expérience interactive visant à sensibiliser les automobilistes à la vitesse et à la sécurité aux abords de notre école. Cette initiative a suscité un fort engouement parmi les écoliers, les enseignants et les parents présents », indique Mme Leclerc.

Elle précise d’ailleurs que « plus il y a de véhicules autour des écoles, et plus les parents craignent que leurs enfants s’y rendent à pied ou à vélo, et choisissent ainsi l’auto pour les y amener. » C’est notamment pour cette raison que le conseil d’établissement, la direction de l’école ainsi que la Ville de Boucherville étudient présentement des façons d’améliorer la circulation et la sécurité aux abords de l’école.

« Ce qui rend notre initiative encore plus spéciale, c’est la générosité de nos partenaires locaux (Au Grenier de Julie, Sports Occasion Plus, Dairy Queen et Chocolats Favoris.). Grâce à leur collaboration, nous avons pu offrir de merveilleux prix aux enfants participants, créant ainsi une incitation supplémentaire à l’adoption de gestes respectueux pour l’environnement. » Mme Leclerc évalue que 75 % des parents et enfants de l’école ont relevé le défi d’aller à l’école sans voiture.