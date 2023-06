Quatre Bouchervillois et la Société du patrimoine reçoivent le prix Louis-Lacoste

Le conseil municipal de Boucherville a profité de l’ouverture des festivités de la fête nationale du Québec le 23 juin dernier pour remettre le prix Louis-Lacoste à quatre personnes d’exception. Cette distinction de l’Ordre du mérite est réservée aux candidats qui posent ou ont posé des gestes concrets, ayant des retombées directes sur la communauté, ou qui sont à l’origine de grandes réalisations individuelles ou collectives.



Société du patrimoine de Boucherville

La Ville de Boucherville a d’abord tenu à remettre le prix Louis-Lacoste à la Société du patrimoine de Boucherville (SPB) afin de reconnaître ses 40 années d’existence. Cet organisme a pour objectif la recherche, l’étude et la diffusion d’informations historiques, généalogiques et patrimoniales. La SPB veille également à la sauvegarde du patrimoine bouchervillois. Elle rayonne grâce au bénévolat des membres du conseil d’administration et des divers comités, et grâce aux bénévoles qui travaillent à faire avancer les différents volets de l’histoire de Boucherville par le biais de publications et de conférences. D’ailleurs, au cours des dernières années, l’organisme a vu ses archives s’enrichir de Fonds privés, de documents et de nombreuses photos.



Lise Malo

Impliquée dans plusieurs organismes de Boucherville, Lise Malo a reçu le prix Louis-Lacoste pour souligner l’ensemble de son implication bénévole et communautaire. Durant plusieurs décennies, elle a contribué significativement au bien-être de la communauté et elle a fait une réelle différence pour les organismes suivants : Action bénévole, Popote roulante, Comité d’entraide Boucherville, comité de soutien de la Paroisse Saint-Louis, Accueil Boucherville, Les Amis de la Casa et Les Filles d’Isabelle. Femme de cœur, elle a récemment aidé une organisation privée créée par des résidents de Boucherville afin d’accueillir une famille ukrainienne.



Léopold Schrevel

Ce jeune bouchervillois âgé de 16 ans, passionné de karting, a reçu le prix Louis-Lacoste pour souligner sa carrière exceptionnelle. Grâce à son talent, ce jeune pilote fait partie de l’équipe d’Hugo Mousseau, qui a été l’entraîneur du pilote canadien Lance Stroll, de ses débuts en karting jusqu’à son entrée en Formule 1. Cette année, il est passé de la catégorie « junior » à « sénior », dans laquelle il affronte des pilotes chevronnés. De plus, il a terminé en 1re position lors des deux premières courses de la saison de la Coupe Montréal Sénior, 2e lors de la Cup Karts of Nord America et a reçu une bourse de 5 000 $ de l’organisme Les Amis du Grand Prix automobile de Trois-Rivières, qui vise à soutenir les jeunes pilotes aux qualités exceptionnelles.



Sébastien Pelletier et Édith Lemay

Finalement, le conseil municipal a tenu à mettre en lumière Sébastien Pelletier et Édith Lemay, pour leur résilience et leur détermination, qui les ont menés à vivre des moments mémorables en famille. Ils sont les parents de quatre enfants, dont trois qui souffrent de rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative menant à la cécité autour de la trentaine. Afin de leur faire voir la beauté du monde et remplir leur mémoire de souvenirs impérissables, ils ont organisé un voyage d’un an autour du monde avec leurs enfants, alors âgés de 5 à 12 ans. Ils sont vus comme les ambassadeurs de la rétinite pigmentaire : leur histoire à fait le tour du globe! En effet, 100 000 personnes suivent désormais leur compte Instagram Le monde plein leurs yeux.



« Le conseil municipal se joint à moi pour reconnaître publiquement chacune de vos réalisations. Tous, à votre manière, vous faites rayonner Boucherville et parfois bien au-delà de ses frontières. Vous êtes des ambassadeurs exceptionnels pour notre communauté. L’attribution de cette récompense honorifique se veut un témoignage de notre reconnaissance et admiration », a mentionné le maire Jean Martel.



« Ce que vous avez accompli relève d’une grande détermination. C’est avec plaisir que nous soulignons ce soir, l’ensemble de vos réalisations », de mentionner Jacqueline Boubane, conseillère municipale et porte-parole de l’Ordre du mérite.