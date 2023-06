La première microbrasserie de Varennes ouvre ses portes

La bonne bière a coulé à flot jeudi dernier à Varennes car c’était jour d’ouverture officielle de la microbrasserie, « Brasseurs du Moulin », la première microbrasserie à s’établir dans la municipalité, sur le boulevard Lionel-Boulet.

Pascal Dupont-Dorais et David Lamoureux, deux jeunes entrepreneurs de la Vallée-du-Richelieu, ont co-fondé Brasseurs du Moulin en 2015, dont la première succursale se trouve à Beloeil. Depuis plus d’un an, ils travaillaient à établir leur nouvelle brasserie et son salon de dégustation sur le territoire de la MRC Marguerite d’Youville. C’est finalement à Varennes qu’ils ont décidé d’installer leurs cuves.

Le projet d’une valeur de plus de 1.5 million a bénéficié du soutien de la MRC Marguerite D’Youville, de la CCIRS, de Financement Agricole Canada et du MAPAQ.

Le salon de dégustation, quant à lui permettra de déguster les bières produites sur place et de se procurer des produits pour emporter.