Xavier Barsalou-Duval annonce 156 emplois d’été

Les emplois d’été débutent le 24 juin dans le cadre du programme Emplois d’Été Canada et le député Xavier Barsalou-Duval confirme que 63 projets ont été priorisés dans la circonscription de Boucher–Les Patriotes–Verchères. . L’investissement total cette année s’élève à plus d’un demi-million de dollars.



Plusieurs organisations auront l’occasion d’embaucher des jeunes de la région au cours de la prochaine saison estivale, et ce, dans plusieurs secteurs d’activités : restauration, histoire et patrimoine, sport, municipalités, bénévolat, culture, arts et environnement, pour n’en nommer que quelques-uns.



« Dans le contexte inflationniste où les besoins sont en hausse, particulièrement pour les organismes communautaires, ce financement est bienvenu. Je déplore toutefois la coupe de plus de 500 000 $ par rapport au budget de l’an passé, coupe qui se traduit par 139 emplois en moins dans notre comté. Malgré ce recul, je tiens quand même à souhaiter bon succès à tous les employeurs et à tous les jeunes qui bénéficieront d’un emploi ou d’un premier emploi cet été et je leur dis : » Bon été à tous ! » », a déclaré Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères.