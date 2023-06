Le petit marché de Sainte-Julie est de retour tous les jeudis dès le 29 juin

La Ville de Sainte-Julie invite tous les citoyens à participer à la 9e édition du petit marché, qui se tiendra les jeudis, de 16 h à 19 h 30, du 29 juin au 14 septembre, dans le passage entre l’église de Sainte-Julie et le presbytère, à proximité du 550, boulevard Saint-Joseph. Plus d’une vingtaine de producteurs et marchands seront présents chaque semaine pour offrir des produits locaux et régionaux.



« Cette 9e édition s’annonce animée ! Les citoyens sont invités à faire leurs emplettes au marché et à profiter des nombreuses activités sur place. Venez encourager en grand nombre l’achat local. Non seulement cela nous permet de nous procurer des produits frais, mais également de réduire notre empreinte écologique », a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Le marché public offrira chaque semaine des animations grand public mettant de l’avant des chefs locaux, des produits vedettes à déguster et des conférences sur des sujets entourant l’alimentation. Pour les enfants, une section jeunesse sera présente à chaque édition avec des activités portant sur la thématique agroalimentaire, des jeux géants, des ateliers de la bibliothèque municipale et plus encore. Lors de leur visite, les citoyens pourront également assister à des prestations musicales tout en dégustant leur achat dans la zone de repos.



La liste des producteurs se trouve sur le site Web de la Ville dans la section Activités et événements extérieurs. Lors de l’événement, les citoyens sont invités à apporter leurs propres sacs réutilisables et de l’argent comptant



À propos du petit marché de Sainte-Julie

Lancé en 2014, le marché public est rapidement devenu un lieu de rencontre pour les Julievilloises et Julievillois. Il a été créé dans un souci de favoriser les saines habitudes de vie et l’achat local ainsi que pour dynamiser le Vieux-Village.