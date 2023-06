Plus de 200 varennois au déjeuner de leur maire

Le déjeuner du maire de Varennes, Martin Damphousse a été un événement fort couru samedi le 16 juin dernier car ce sont plus de 200 citoyens qui se sont déplacés pour rencontrer leurs élus. Ils étaient 203 plus précisément ce qui, selon le maire, est un nouveau record pour un tel événement car jamais le déjeuner du maire n’avait fait déplacer plus de 132 personnes. L’endroit choisi pour accueillir les citoyens, le nouvel Espace des Bâtisseurs, y était peut-être pour quelque chose car plusieurs varennois croisés lors du déjeuner en étaient à leur première visite dans ce nouvel espace qui, faut-il le rappeler est un des plus importants legs du 350e anniversaire de la ville de Varennes.

En plus d’échanger avec le maire et plusieurs élus, les convives présents au déjeuner ont pu en apprendre un peu plus sur l’actualité de leur municipalité telle que la mise en service de la nouvelle navette fluviale vers Montréal, sur les festivités de la St-Jean à Varennes mais aussi sur les différents chantiers et projets en cours sur le territoire.