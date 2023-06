Dévoilement de la Feuille de route montérégienne en économie circulaire

La Montérégie est une région pro-active en économie circulaire en se dotant de la première Feuille de route en économie circulaire au Québec. Celle-ci est le fruit d’une vaste concertation de l’ensemble des parties prenantes du territoire initiées par le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) et ses partenaires au printemps 2022. Composée de 11 objectifs et 49 actions, celle-ci permettra de structurer le déploiement de l’économie circulaire à travers la Montérégie au cours des 10 prochaines années. Se voulant évolutive et résiliente, la Feuille de route sera adaptée régulièrement à la réalité économique de la région.



« Notre gouvernement est fier d’avoir contribué financièrement à l’élaboration de cette Feuille de route. D’ailleurs, je salue toutes les personnes qui y ont pris part. La Montérégie innove et montre son potentiel comme région incontournable. En cumulant chacun des gestes que nous posons, les effets seront bénéfiques pour l’environnement et c’est toute la population qui en profitera », déclare Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie.



Le dévoilement de la Feuille de route eut lieu le 11 mai passé lors de la Semaine montérégienne de l’économie circulaire 2023. Organisé par le CRE Montérégie en collaboration avec le Comité 21, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) et le Développement économique de l’agglomération de Longueuil/Fonds Écoleader, cet événement avait pour visée de faire connaître et de promouvoir le modèle de l’économie circulaire, de faire rayonner les initiatives circulaires de la région ainsi que d’encourager les échanges entre les différents acteurs de la Montérégie.



Au total, près de 200 participants ont assisté aux demi-journées en ligne alors que 92 participants se sont déplacés afin de participer à la journée en présentiel au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Bien que l’ensemble de cette journée fut une réussite, le moment fort de celle-ci fut le dévoilement de la Feuille de route en économie circulaire de la Montérégie comme le témoignent les nombreuses félicitations reçues. Plusieurs acteurs présents ont d’ailleurs souligné leur volonté de s’impliquer dans la réalisation de la Feuille de route.



« Nous nous attendions à ce que le lancement de la Feuille de route soulève l’intérêt de nos participants, mais nous avons été plus que comblés par les réactions obtenues! De nombreux acteurs nous ont témoigné sur le fait leur volonté de faire partie de celle-ci en s’impliquant dans la réalisation d’un objectif ou d’une action, nous n’aurions pu demander mieux! », souligne fièrement Andréanne Paris, directrice générale du CRE Montérégie.



La Semaine montérégienne de l’économie circulaire a bénéficié de l’appui financier d’Hydro-Québec, de RECYC-QUÉBEC, de l’entreprise Prorec, du Fonds Écoleader et du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 par l’entremise de la campagne Roulons électrique coordonnée par Équiterre.



Vision circularité bénéficie du soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité et d’Hydro-Québec.